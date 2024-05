Der Unbekannte soll in einem schwarzen BMW als Beifahrer unterwegs gewesen sein. Die Spur des verdächtigen Fahrzeugs führt nach Deutschland.

Quelle: Polizei Niederlande

Im Umfeld des Tatorts gibt es weitere Überwachungskameras. Diese zeichnen auf, wie ein dunkler BMW in der Nähe des Tatorts anhält. Der Fahrer bleibt im Wagen, während ein anderer Insasse aussteigt. Kurz darauf erscheint der Schütze mit einer Waffe in der Hand am Café und geht auf sein Opfer zu, das vor der Tür steht. Aus kürzester Entfernung schießt der Täter mehrmals auf die Beine seines Opfers und ergreift die Flucht. Dabei gerät sein Gesicht für einen kurzen Moment ins Visier einer Kamera. Dann begibt er sich zurück zu dem wartenden BMW, steigt ein, und sofort fährt das Auto zügig los.



Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der BMW kurz nach der Tat nach Deutschland gefahren und etwa sechs Stunden später in die Niederlande zurückgekehrt ist. Der Halter des Autos konnte ermittelt werden. Er macht aber keine Angaben zu dem Fall. Und noch eine zweite Spur führt nach Deutschland: Die Polizei geht davon aus, dass der Schütze im Auftrag eines Türken aus Essen gehandelt hat. Der sitzt inzwischen in U-Haft und schweigt.