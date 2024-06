Überfallen, gefesselt und ausgeraubt

Die Eindringlinge halten ihre Opfer in unterschiedlichen Räumen in ihrer Gewalt und bewachen sie streng. Um eine spätere Identifizierung zu erschweren, achten die Männer penibel darauf, dass sie nicht in die Blickrichtung ihrer Opfer geraten. Im Haus hinterlassen sie außerdem Spuren, die die Ermittler später vor ein Rätsel stellen. So führte einer der Täter eine blaue Plastik-Sprühflasche mit sich, mit der er eine desinfektionsmittelhaltige Flüssigkeit an verschiedene Stellen versprüht. Außerdem hinterließen die Täter vereinzelt grobkörnigen Sand auf dem Boden, dessen Ursprung bisher nicht bekannt ist.