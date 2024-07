Überfall in der Nacht

Wenige Stunden nach der Tat wurde der aufgebrochene Tresor knapp hinter der belgischen Grenze gefunden.

Quelle: Google Earth / ZDF

Die Täter scheinen zu wissen, wo sich im Obergeschoss des Hauses der Tresor mit dem Schmuck der alten Dame befindet. Einer der Täter bricht den kleinen Tresor aus seiner Verankerung. Nach 20 Minuten flüchten die Männer und nehmen den Safe mit. Er wird bereits am nächsten Morgen, nur wenige Stunden nach der Tat, aufgebrochen und geleert in einem Bach in der deutschsprachigen Gemeinde Büllingen in Belgien gefunden.



Die 83-jährige Frau gibt der Polizei zu Protokoll, dass die beiden Täter untereinander in einer fremden Sprache kommuniziert hätten, vermutlich Albanisch. Dadurch gerät die Baufirma eines gebürtigen Albaners ins Visier der Polizei, dessen Mitarbeiter wegen Flutschäden mehrere Monate lang am Haus der Dame tätig waren. Durch die Polizei kann der Verdacht eines Zusammenhangs jedoch nicht bestätigt werden.