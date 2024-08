Die 15-jährige Ulla Lilienthal lebt mit ihren Eltern und mehreren Geschwistern in Isernhagen in Niedersachsen. Am Mittwoch, 23. Januar 1985, verlässt sie das Haus, um mit dem Bus in den Nachbartort Großburgwedel zu fahren. Dort besucht sie eine Freundin, die in einer betreuten Jugendeinrichtung wohnt. Gegen 18.30 Uhr geht Ulla wieder, wird aber von ihrer Freundin kurze Zeit später noch einmal im Bereich der Fußgängerzone von Großburgwedel gesehen. Danach verschwindet sie spurlos.