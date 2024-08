Rätselhafte Spuren

Am 24. Januar 2019 versäumt Karl-Josef Wirtz einen Arzttermin in seiner Heimatstadt Moers und kehrt am Abend nicht nach Hause zurück. Seine Frau erhält später Textnachrichten von seinem Handy, in denen steht, er sei erschöpft und auf dem Weg nach Süddeutschland. Er wolle dort ein „Haus der Stille“ aufsuchen. Monate zuvor hatte der Spielzeughändler seinen Betrieb in Rheinberg aufgrund einer Insolvenz an einen seiner Neffen abgegeben. Als der 72-Jährige nicht wieder auftaucht, meldet sein Bruder ihn nach einem halben Jahr bei der Polizei als vermisst. Doch Karl-Josef Wirtz bleibt unauffindbar.