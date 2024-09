Neue Spur nach Jahrzehnten

Claudia Wilbert wurde 1979 ermordet.

Quelle: Kripo Bonn

Im Jahr zuvor gab es eine Klassenfahrt nach Rom. Am 28. März 1979 findet an der Schule eine Veranstaltung statt, bei der Dias von der Reise gezeigt werden. Natürlich ist Claudia mit dabei. Da der Abend etwas länger werden wird, verabredet die 17-Jährige mit ihrem älteren Bruder, dass er sie mit dem Auto abholen soll.



Claudia verlässt gegen 21.45 Uhr die Schule, um auf dem Parkplatz auf ihren Bruder zu warten. Manchmal geht sie ihm ein Stück entgegen und wartet an einer nahegelegenen Kreuzung – so auch an diesem Abend.