Falsche Polizisten

Am Karfreitag, 15. April 2022, wird im Landkreis Cuxhaven ein Fischhändler überfallen. Der Mann war zuvor mit einem Mitarbeiter mehrere Tage auf Verkaufstour im Großraum Frankfurt am Main unterwegs. Gegen 2 Uhr nachts bringt der Fischhändler die Einnahmen in sein Haus in Hagen-Rechtenfleth im Bremischen. Nächste Station ist das Haus seiner Mutter im selben Ort. Dort deponiert er die übriggebliebene Ware in Tiefkühltruhen. Anschließend fährt er seinen Verkaufswagen auf ein Gelände auf dem Fischereihafen in Bremerhaven. Von dort bringt er in seinem Privat-PKW seinen Angestellten nach Hause, bevor er sich wieder auf den Weg nach Hause macht.