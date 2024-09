Grauenvoller Fund

Der Fundort lag am linken Rheinufer, nördlich der Kennedybrücke, an der sogenannten Nato-Rampe am Fritz-Schroeder-Ufer.

Am Morgen des 10. Dezember 1987 macht ein Spaziergänger an einem Bootsanleger nahe der Kennedybrücke, der sogenannten Nato-Rampe am Fritz-Schroeder-Ufer, einen grauenvollen Fund: In einer schwarzen Sporttasche liegt ein totes Baby, eingewickelt in blutige Handtücher und Kleidungsstücke.