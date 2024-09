"Wo ist Tresor?"

XY-Szenenfoto: Die Polizei vermutet, dass die Täter in einem solchen dunklen Kleinbus mit Münchner Kennzeichen unterwegs waren.

Quelle: ZDF

Am Abend des 6. März 2023 fällt einem Anwohner des Stadtteils ein dunkler Kleinbus mit Münchner Kennzeichen auf, besetzt mit mehreren Männern. Insbesondere irritiert ihn, dass der Wagen in einen Weg einbiegt, der lediglich auf Felder und zu einer Gärtnerei führt. Doch die ist um diese Zeit längst geschlossen. Wie die Kripo später anhand von Spuren feststellt, wird das Fahrzeug tatsächlich in der Nähe der Gärtnerei postiert. Von dort aus haben die Insassen einen freien Blick auf die Häuser am Rand des Stadtteils – auch auf das Haus des Ehepaars.



Dort gehen gegen 21.30 Uhr die Lichter aus. Die Bewohner sind es gewohnt, früh ins Bett zu gehen. Drei Männer verlassen nun den Wagen und gehen über die Felder zu den Häusern. Sie sind mit Sturmhauben maskiert und haben eine Kreuzhacke dabei. Aus einem der Nachbargärten nehmen sie eine lange Leiter mit und schleichen sich vom Feld her auf das Grundstück des Zimmerermeisters. Mit Hilfe der Leiter versuchen sie, ein im oberen Stockwerk gelegenes Fenster für den Einstieg aufzubrechen. Doch das Vorhaben misslingt. Die maskierten Männer ändern ihren Plan.