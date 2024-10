Bankangestellte in Gewalt eines Räubers

Eine Bankmitarbeiterin beginnt morgens regelmäßig als Erste ihren Dienst in der Volksbank am Ostlandplatz in Itzehoe. Offenbar hat ein Räuber die Gewohnheit der Mitarbeiterin über längere Zeit beobachtet, denn eines Morgens fängt er sie am Bankeingang ab, um in den Tresorraum zu gelangen.