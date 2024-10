Beim Ausparken überfallen

Überfall in Baden-Württemberg: Ein Paar steigt am 17. Mai 2023 in Ettlingen bei Karlsruhe morgens um kurz nach sieben Uhr in sein Auto. Das Paar will gerade losfahren, als ein Mann mit Teleskopschlagstock die Beifahrertür aufreißt und der Frau Handtasche und Turnbeutel entwendet.