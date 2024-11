Der Unfallort liegt am Ortseingang von Mattsee in Österreich.

Quelle: Polizei Obertrum am See

Eine Zeugin kommt kurz darauf mit ihrem Auto am Unfallort vorbei und registriert die verletzte junge Frau am Rande der Fahrbahn. Sie will ihr helfen – doch bevor sie einschreiten kann, nähert sich ein weiteres Fahrzeug. Jeanette wird erneut überrollt und stirbt noch am Unfallort. Und auch dieser zweite Wagen hält nicht an, sondern fährt einfach weiter.



Der Lenker des ersten Unfallfahrzeugs meldet sich kurz darauf bei der Polizei. Doch der Fahrer oder die Fahrerin des zweiten Autos ist nach wie vor unbekannt. Aufgrund der Nähe zur deutschen Grenze, die nicht weit entfernt vom Unfallort liegt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er oder sie aus Deutschland kommt.