Tödliche Stiche

Andrea Weltzer trug dieses dunkle Sweatshirt, diesen roten Pullover und diese Schuhe.

Quelle: Kripo Köln

Rätsel gibt der Polizei auch der Tatort an der Aachener Straße in Köln-Lindenthal auf. Es konnte bisher nicht geklärt werden, warum sich Andrea Weltzer mehrfach dort aufgehalten hat. Erstmals am Sonntag, 5. Januar 1992, anderthalb Tage vor ihrem Tod. Andrea Weltzer soll am Nachmittag in einer für sie untypischen Kneipe namens „Malote-Stüffje“ gegessen haben, gegenüber dem Melaten-Friedhof.



Anderthalb Tage später, in der Nacht auf Dienstag, den 7. Januar 1992, hört eine Nachbarin gegen 1.30 Uhr eine männliche Stimme aus der Wohnung von Andrea Weltzer. Die 28-Jährige selbst wird eine Stunde später, gegen 2.30 Uhr, aber erneut auf der Aachener Straße gesehen.