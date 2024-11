Kellerfenster lockt Räuber an

Am Freitag, dem 26. Mai 2023, steigen am frühen Morgen zwei Männer in ein geräumiges Haus in dem kleinen Ort Konz im Landkreis Trier ein. Vermutlich haben sie zuvor die Straße, in der vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser stehen, abgecheckt. Dabei dürfte ihnen ein ständig gekipptes Kellerfenster aufgefallen sein. Dieses von außen zu öffnen, stellt für die Beiden kein Problem dar. Einmal in dem geräumigen Haus, beginnen sie sofort, alle Räume nach geeigneten Beutestücken zu durchsuchen.