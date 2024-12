Am Geldautomaten ausgeraubt

Der Raubüberfall ereignete sich am 30. April 2023, gegen 22.30 Uhr in der Filiale der Volksbank in der Kirchhellener Straße 6 in Bottrop. Die Polizei vermutet, dass sich die beiden Täter zuvor eine Zeit lang gegenüber der Bank aufgehalten und auf eine sich bietende Gelegenheit gewartet hatten. Nach der Tat flüchteten die beiden maskierten Männer in Richtung des Parkplatzes an der Böckenhoffstraße. Dort verliert sich die Spur. Möglicherweise haben sie ihre Flucht von dort aus mit einem Fahrzeug fortgesetzt.