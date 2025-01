Einer der Schlüssel der Frau wurde in Deutschland hergestellt und 1999 an ein Unternehmen in Bottrop ausgegeben.

Quelle: BKA

Da die Frau keine Papiere bei sich hat, kann sie nicht identifiziert werden. Später ergibt eine so genannte Isotopenanalyse, dass die Frau wahrscheinlich in Osteuropa aufgewachsen sein dürfte. Die letzten fünf Jahre ihres Lebens dürfte sie aber in Deutschland oder in den Niederladen verbracht haben.



Die unbekannte Frau hatte unter anderem einen Schlüsselbund bei sich. Bei einem Schlüssel steht fest, dass dieser 1999 an ein deutsches Unternehmen in Bottrop ausgegeben wurde. Wer den Schlüssel dort erhalten hat, konnte nicht ermittelt werden. Der rostige Schlüssel hat die Prägung "H348200". Der Fundort der Leiche in Wassenaar befindet sich rund 200 Kilometer von Bottrop entfernt.