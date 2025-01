XY Update: Mord an Andrea Weltzer

Die Tatwaffe ist ein kleines Messer, das am Tatort gefunden wurde.

Quelle: Kripo Köln

Der Tatort befindet sich an der Aachener Straße in Köln-Lindenthal, gegenüber dem Melaten-Friedhof. Warum sich Andrea Weltzer in der Nacht auf Dienstag, den 7. Januar 1992, dort aufhält, ist unbekannt. Gegen 3.10 Uhr wird sie an der Einmündung zur Pfitznerstraße von einem unbekannten Mann zunächst mit Schlägen attackiert und dann mit einem kleinen Küchenmesser niedergestochen. Offenbar hat Andrea Weltzer versucht, sich mit einem Cuttermesser zu Wehr zu setzen. Ob sie die Person kannte, ob es ein Überfall oder die Folge eines Streits war – keine dieser Fragen konnte bis heute geklärt werden. Der Täter lässt die Waffe am Tatort zurück. Andrea Weltzer stirbt noch in derselben Nacht im Krankenhaus.