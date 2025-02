Mädchen missbraucht

Phantombild: So soll der Tatverdächtige ausgesehen haben.

Quelle: Kripo Stuttgart

Der Kripo ist es gelungen, DNA des Täters sicherzustellen. Darüber gab es einen so genannten Spur-Spur-Treffer: Der Mann hat drei Monate nach der Tat in Stuttgart ein zweites Mädchen angegriffen – in Bruchsal, etwa 70 Kilometer entfernt, und zwar am 26. September 2024, gegen 19 Uhr 20.



Das Mädchen in diesem Fall war neun Jahre alt. Zum Glück ist es hier aber beim Versuch geblieben. In Bruchsal war der Mann mit einem grün-blau-schwarzen Mountain-Bike unterwegs. Die Polizei hält einen örtlichen Bezug des Täters nach Bruchsal für möglich.