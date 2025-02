Neue Ermittlungen in altem Fall

Gerhard Klingelhöfer wurde 2011 ermordet.

Quelle: ZDF

9. September 2011, gegen 20 Uhr. Drei unbekannte Männer dringen in das Haus des 80-jährigen Unternehmers Gerhard Klingelhöfer in Pohlheim, Landkreis Gießen, ein. Sie attackieren den Rentner und führen ihn in den Keller. Dort steht ein Tresor. Doch der alte Herr schafft es nicht, den Geldschrank zu öffnen. Daraufhin traktieren die Täter den 80-Jährigen so stark, dass er an den schweren Verletzungen stirbt.