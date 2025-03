Schreckliche Tat auf Klinikgelände

Maria Köhler wurde 1984 ermordet.

Quelle: privat

Am Tattag soll dieser von mehreren Zeugen in der Nähe des späteren Tatorts gesehen worden sein, auch im Streit mit Maria. Einen Tag nach der Tat, noch bevor die Leiche gefunden wird, setzt er sich per Flugzeug in die Türkei ab. Seit damals gibt es keine Spur von ihm.



Maria spielte mit dem Gedanken, nach der Ausbildung als Krankenschwester nach Afrika zu gehen, um dort leidenden Menschen zu helfen. Ihre Schwester, die ebenfalls in Aschaffenburg Krankenschwester war, hat nach dem Mord eine kleine Palme, die in Marias Zimmer stand, zu sich genommen. Sie pflegt die inzwischen stattliche Pflanze bis heute.