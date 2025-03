Auf dem Weg zur Disco erdrosselt

So sah die 18-Jährige Sabine Rahn kurz vor ihrem Tod aus.

Quelle: Kripo Ulm

Eine Zeugin aus Nattheim gibt zu Protokoll, in der fraglichen Nacht gegen 0 Uhr 15 Schreie unweit des späteren Fundorts gehört zu haben – möglicherweise von Sabine. Wie kam die 18-Jährige dorthin? Stieg sie als Anhalterin in ein Auto oder ließ sie sich von einem Bekannten mitnehmen? Da es keine Abwehrspuren gibt, ziehen die Ermittler zumindest die Möglichkeit in Betracht, dass Sabine Rahn ihren Mörder gekannt haben könnte. Ob dies wirklich so war, ist nicht sicher.



In den 1990er Jahren gelingt es der Kripo, die DNA des Täters sicherzustellen. Bis heute wurden etwa 400 Männer gespeichelt – ohne Ergebnis. 2022 nimmt sich die Kripo Ulm, Abteilung Cold Case, den Fall noch einmal vor. Die Kommissare lassen die DNA des Täters mittels sogenanntem „Next Generation Sequencing“ untersuchen. Dabei kommt heraus, dass der Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit blond, blauäugig und hellhäutig ist. Außerdem startete die Polizei eine Plakatkampagne, die neue Hinweise bringen sollte. Doch das Verbrechen ist nach wie vor ungeklärt.