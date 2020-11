Der Doppelmord passiert am 25. März 1999 in einem Haus in Rödermark, in der Nähe von Offenbach. Opfer sind die Frauenärztin Zohre Lange (55) und ihr Mann Claus Lange (58). Sie betreibt eine Gemeinschaftspraxis in Rödermark, er ist Inhaber eines kleinen Reiseunternehmens.