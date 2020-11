Leichenfund in Lavagrube

In dieser Lavagrube wurde die Leiche gefunden.

Quelle: Kripo Trier

Am nächsten Tag, dem 19. Februar 1982, wird er noch mehrmals in Gerolstein gesehen: unter anderem in einer Gaststätte und gegen 17 Uhr in der Nähe der Sparkasse. Dort soll er einen jungen Mann getroffen haben und mit ihm mitgegangen sein. Einen Tag später wird dann seine Leiche gefunden. Wo und warum er sterben musste, ist bis heute ein Rätsel.