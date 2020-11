Tödliche Zigaretten

Melanie Frank lebte in Wiesbaden-Klarenthal.

Quelle: Google Earth / ZDF

Außerdem findet die Polizei gleich drei Zeugen, die ebenfalls in der Nähe wohnen und Hilfeschreie aus einem angrenzenden Park gehört haben wollen. War es tatsächlich Melanie, die an diesem Abend geschrien hat – oder waren es wie so oft Jugendliche, die sich an fraglichem Abend im Park aufgehalten und Lärm gemacht haben? Eine polizeiliche Absuche des Parks ergab keine weiteren Ermittlungsansätze.



Neun Jahre lang bleibt Melanie Frank wie vom Erdboden verschluckt. Doch dann – am 20. August 2008 – machen Arbeiter in einem Waldstück etwa 55 Kilometer entfernt einen grausigen Fund. Sie entdecken einen menschlichen Schädel. Untersuchungen ergeben: Die Tote ist Melanie Frank. Wie kam die 13-Jährige in den Wald an der L 214 bei Kisselbach?