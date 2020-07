Nachts steht er am Bett kleiner Jungen in Landschulheimen, Zeltlagern, sogar in Kinderzimmern und entführt sie, um seinen pädophilen Neigungen nachzugehen. Jahrelang verbreitet der so genannte „Maskenmann“ Angst und Schrecken – am Ende gehen drei Morde und mehr als 40 Sexualdelikte auf sein Konto. Alle begangen in Norddeutschland.