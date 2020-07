Der Täter in diesem Fall ist ein Narzisst, der kein Mitleid hat und sich falsch verstanden fühlt. In seiner Denkweise hat er sich trotz aller Umstände um das Kind gekümmert. Er hat Ursula Herrmann eine große Auswahl an Süßigkeiten, Getränken und Lesestoff besorgt, so dass sie sich die Zeit in der Kiste vertreiben kann. Dass das Kind verstorben ist, sieht der Täter als „Betriebsunfall“, der nun mal geschehen ist.