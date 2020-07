Die Täter in diesem Fall erleben Gewalt in ihrem Alltag als etwas Selbstverständliches. In den Kreisen, in denen sie sich aufhalten, ist Gewalt etwas Normales und wird von jedem ausgeübt. Außerdem gibt es den Grundsatz: Keiner verrät den anderen – denn letztlich haben fast alle etwas auf dem Kerbholz. Die Schuld am Tod von Hans Joachim Eckert suchen Täter wie diese beim Opfer selbst. Meist nach der Devise: „Hätte er sich nicht gewehrt, würde er heute noch leben.“ Dass der Täter in diesem Fall so brutal zuschlug, könnte mehrere Gründe haben: So entluden sich an diesem Abend vermutlich tief aufgestaute Aggressionen des Täters, die mit dem Opfer letztlich nichts zu tun hatten. Eventuell belastete die Weihnachtszeit den Haupttäter zusätzlich.