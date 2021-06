XY-Szenenfoto: Georgine wurde unter einem Vorwand in einen Keller gelockt.

Quelle: ZDF

2016 gerät derselbe Mann wieder in den Fokus. Ein weiteres Mädchen behauptet, es sei von ihm unter einem Vorwand in den Keller gelockt und dort angegriffen worden. Die polizeiliche Anzeige über die versuchte Vergewaltigung landet schließlich auf dem Tisch der Mordermittler.



Diese entscheiden sich verdeckte Ermittler einzusetzen. Sie hoffen, so an ein Geständnis des Tatverdächtigen zu kommen. Und tatsächlich: Den verdeckten Ermittlern gelingt es, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Einer der Polizisten schaut mit dem Verdächtigen sogar die „Aktenzeichen XY-Spezial“-Sendung „Wo ist mein Kind?“, bei der der Fall Georgine Krüger vorgestellt wird. Doch auch hier bleibt es nur bei Andeutungen.