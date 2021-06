Die Kriminalpsychologin meint im Gespräch mit Rudi Cerne: Der Täter hat eine lange Karriere als Verbrecher hinter sich – von Körperverletzung bis hin zu Raubstraftaten reicht die Palette an Delikten. Er saß schon viele Jahre im Gefängnis. Strafe hielt ihn in der Vergangenheit nicht davon ab, weitere Taten zu begehen. Die Leiche des ermordeten Konditormeisters vergrub er in Italien am Strand, weil der Boden in München gefroren war und er den italienischen Urlaubsort kannte.