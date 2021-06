Aufgrund der neuen Beweislage wird der Tatverdächtige in Österreich verhaftet und nach Deutschland überstellt. Doch er leugnet, die Tat begangen zu haben. Der Prozess gegen ihn läuft bereits, als die Ermittlungen plötzlich in eine andere Richtung gelenkt werden. Textnachrichten und ein abgehörtes Telefonat sprechen dafür, dass die Lebensgefährtin des Angeklagten die Unwahrheit gesagt hat – und dass sie am Tatabend in Hanau gewesen ist.