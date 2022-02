XY-Szenenfoto: Nach langer Suche wird die Leiche der Vermissten gefunden. Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf.

Quelle: ZDF

Noch während die Anklage in Vorbereitung ist, entdecken Landwirte eine in Müllsäcke verpackte Leiche in einem abgelegenen Wäldchen. Die Tote ist Ivonne R. – daneben liegt eine Jacke mit der DNA des Tatverdächtigen.



Am 24. Oktober 2019 beginnt vor dem Landgericht Lübeck der Mord-Prozess. Jetzt geht der Angeklagte in die Offensive: Er gibt zu, seine frühere Lebensgefährtin während eines Streits in rasender Wut erwürgt zu haben – neben dem Auto an der Bushaltestelle. Er gibt an, ein Blackout gehabt zu haben, weshalb die Verteidigung daraufhin auf Totschlag plädiert. Doch der Staatsanwaltschaft gelingt es, diese Version zu entkräften.