Mord verjährt nie – und so nimmt sich die Polizei 2013 den Fall erneut vor. Das Verbrechen wird einmal mehr in der Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ gezeigt. Es ist die letzte Hoffnung der Polizei, den Mann endlich identifizieren zu können. Und tatsächlich: Kurz nach der Sendung geht der entscheidende Hinweis ein. Ein Zuschauer erkennt das Tattoo des Mannes. Er ist ein ehemaliger Freund des Toten. Er gibt an, die Tätowierung sei in einem Thailand-Urlaub gestochen worden. „Sabine“ - so seine Aussage - sei der Name der damaligen Freundin des Verstorbenen.