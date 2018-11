Mord wegen 80 Euro

Am 05. Februar 2007 sitzt das Rentner-Ehepaar Kramer beim Abendbrot und spielt Kniffel. Die beiden wohnen in Sehnde bei Hannover, im Nebenhaus ihrer ehemaligen Bäckerei. Plötzlich klingelt es an der Haustür. Als Katharina Kramer die Tür öffnet, sieht sie sich einem fremden Mann mit erhobener Rohrzange gegenüber. Der brutale Eindringling fackelt nicht lange und schlägt die wehrlose alte Frau nieder. Als ihr Ehemann Paul Kramer den Tumult im Flur bemerkt und ihr zu Hilfe eilen will, wird auch er - noch bevor er die Situation richtig erfassen kann - sofort niedergestreckt. Der Täter greift sich eine Brieftasche, die im Flur liegt. Er flüchtet mit dem Inhalt - gerade mal 80 Euro.