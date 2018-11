Die Ermittlungs-Odyssee

Begonnen hat alles am 8. September 1994 in Duisburg. Frank Gust nimmt eine junge Anhalterin mit. Er gibt vor, sie nach Hause zu fahren. In den Niederlanden, nur 100 km von ihrem Wohnort entfernt vergewaltigt Frank Gust sie und erschießt sie. Anschließend trennt er ihr Kopf und Hände ab. Die nackte Leiche lässt er am Straßenrand zurück. Die niederländischen Ermittler glauben, dass der Täter durch das Abtrennen der Hände die Identifizierung der Leiche erschweren wollte. 1995 wenden sich die niederländischen Ermittler an Aktenzeichen XY. Doch der entscheidende Hinweis bleibt aus, und die Ermittlungen kommen letztendlich zum Erliegen.