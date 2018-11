In den Rollstuhl geprügelt

Ein geradezu feiges Verbrechen: Ein stadtbekannter Schläger prügelt sein wehrloses Opfer in den Rollstuhl. Die Kripo kann den Täter schnell ausfindig machen. Doch dieser streitet alles ab. Es steht Aussage gegen Aussage. Das heißt, es müssen Zeugen her. Die gibt es auch. Aber keiner will gegen den Schläger aussagen.