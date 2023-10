Schwangere vermisst

Am Morgen des 28. Juli 2022 verlässt Samira Semic ihre Wohnung im hessischen Kirchhain. Sie will nur kurz weg und nimmt weder Geld noch Ausweispapiere mit. Die 34-Jährige gilt als zuverlässig – doch an diesem Tag kommt sie nicht mehr nach Hause. Der 12-jährige Sohn wartet vergeblich auf seine Mama. Als sie auch am nächsten Morgen nicht in die Wohnung zurückgekehrt ist, ruft der völlig verängstigte Junge die Polizei.