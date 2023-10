Beunruhigende Spuren am Kronthaler Weiher

Eine Zeugin fand die Tasche von Monika Liebl am Kronthaler Weiher.

Quelle: Google Earth / ZDF

Am Abend des 21. Juli 2007 findet die Besitzerin einer Minigolfanlage am Kronthaler Weiher bei Erding die Häkeltasche von Monika Liebl, die mitten auf einer Badewiese liegt. Darin sind neben persönlichen Gegenständen auch 8000 Euro in bar, die Monika Liebl selbst von ihrem Sparbuch abgehoben hat.



Am 21. Juli 2018 – genau 11 Jahre nach Monika Liebls Verschwinden - meldet sich plötzlich ein anonymer Hinweisgeber über ein Internet-Portal beim LKA Baden-Württemberg. Er behauptet von einem Gespräch erfahren zu haben, in dem es um das Verschwinden von Monika Liebl ging. Der Inhalt: Die 41-Jährige habe sich mit einem Mann am Kronthaler Weiher getroffen, es sei zum Streit gekommen und Monika Liebl sei daraufhin getötet worden. Die Leiche sei in einer nahen Schrebergartensiedlung vergraben worden. Doch der Tatverdacht gegen den Mann, dessen Namen der Hinweisgeber nennt, kann nicht aufrechterhalten werden. Die Polizei findet keine Beweise für ein mögliches Tötungsdelikt.