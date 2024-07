Nach dem Einkaufen verschwunden

So sah Roswitha Hedt Ende der 90er Jahre aus.

Quelle: Kripo Gifhorn

Roswitha Hedt ist Friseurmeisterin und eröffnete erst im Mai 1998 einen Friseursalon in einem Einkaufszentrum in dem kleinen Ort Bodenteich, 20 Kilometer von ihrem Wohnort Wittingen-Knesebeck entfernt. Dort lebt sie mit ihrem Mann in einem großen Einfamilienhaus, das in einer Waldsiedlung steht. Ihre Kinder sind bereits erwachsen und gehen längst eigene Wege.



In jungen Jahren zog es Roswitha Hedt nach Berlin. Mit ihrer Mutter verstand sie sich damals nicht so gut, so dass sie recht früh von zuhause auszog. In Berlin schloss sie sich der Neuapostolischen Kirche an. Gescheiterte Partnerschaften und Ehen lassen Roswitha Hedt schließlich wieder in ihre ursprüngliche Umgebung zurückkehren. In Niedersachsen führt sie nacheinander mehrere Friseurläden und heiratet einen ihrer Kunden. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der örtlichen Kirchengemeinde und gehört zwei Chören an.