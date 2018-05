Geld weg nach der Kontrolle

XY-Szenenfoto: Als die Betrüger fliehen wollen, halten sie Heidi Kaiser fest und schleifen sie noch einige Meter mit. Quelle: ZDF

Am 15. August 2017, gegen 7.30 Uhr sind die Urlauber auf der mautfreien „Autopista AP-7“ an der spanischen Mittelmeerküste unterwegs, als auf Höhe Barcelona ein dunkelblauer BMW neben ihnen fährt und eine „Policia“-Kelle herausgestreckt wird. Kurz darauf händigt die Kieler Familie den drei falschen Zivilfahndern in Polizeiwesten und hellblauen Hemden gutgläubig Papiere, Geld und Handy aus. Dann nehmen die falschen Beamten alles mit sich. Die Familie bleibt im eigenen Auto sitzen und wartet. Kurz darauf winken die Betrüger einen der beiden Erwachsenen zu sich - sie wollen ihre Opfer trennen und so eine schnelle Verfolgung erschweren. Heidi Kaiser ist gerade am Auto der Kriminellen angekommen, als der BMW losrast. Sie wird mitgeschleudert und verletzt.