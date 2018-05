Diebe nehmen alles mit

Drei Monate später. Marc Stoesser und Selena Zeller sind mit ihrem Wohnwagen nach Bosnien-Herzegowina gereist. Diesmal parken und übernachten sie mit ihrem Camper auf dem Parkplatz eines 4-Sterne-Hotels. Um 1.00 Uhr nachts bemerken sie, wie sich einige Männer an den Fahrrädern, die sie hinten am Camper montiert haben, zu schaffen machen. Obwohl sich die beiden im Inneren des Fahrzeugs bemerkbar machen, ergreifen die Täter nicht die Flucht. Im Gegenteil. Die Täter fahren mit dem Auto auf sie zu, blenden sie mit den Scheinwerfern und wollen ihre Opfer so in die Enge drängen.