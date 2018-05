Das doppelte Opfer

XY-Szenenfoto: Völlig alleine muss das schüchterne, junge Mädchen 1000 Tage im Knast aushalten und erlebt den Albtraum ihres Lebens. Quelle: ZDF

Als sie Ende November 2014 nach zwei Wochen in Peru wieder nach Hause aufbrechen, folgt die böse Überraschung. Im Gepäck von Veronique werden am Flughafen in Lima zwei Kilogramm weißes Pulver gefunden – Kokain. Veronique ist schockiert und beteuert immer wieder ihre Unschuld. Ihr Freund gesteht sogar vor Gericht, ihr das Koks unbemerkt ins Gepäck geschmuggelt zu haben. Dennoch wird Veronique verurteilt: Sieben Jahre Haft im berüchtigten Anden-Gefängnis „Ancon2“.