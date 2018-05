Teure Ausflüge

Die Verkäufer drängen ihre Opfer einzeln in separate Verkaufsräume, abgeschirmt von den anderen Reisenden. In stundenlagen Verkaufsgesprächen werden die Opfer mürbe gemacht. Das Perfide: Der Schmuck ist echt, aber viel zu teuer. Doch das erkennen die geprellten Opfer erst zu Hause, außer Reichweite der Betrüger. Denn den Schmuck dürfen sie nicht gleich mitnehmen, er wird per Kurier nach Hause geschickt. Damit würden teure Zollgebühren umgangen, so das irreführende Argument der Betrüger.