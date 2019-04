XY-Szenenfoto: Mit dem ergaunerten Geld der Investoren machen sich die Betrüger ein schönes Leben…

Quelle: ZDF

Wer in die Computer investiert, wird wiederum mit Bitcoins entlohnt. Auf genau diesen Geschäftszweig konzentriert sich seit einiger Zeit eine Gruppe Betrüger. Sobald das Geld der Investoren angekommen ist, landet es ohne große Umwege in den Taschen der Betrüger. Denn: Nur anfangs wird in veraltete Rechner investiert. Und die versprochenen Renditen gibt es nur die ersten Wochen, - so lang, bis die Mitglieder neue zahlende Investoren gefunden haben. Denn in Wahrheit halten nur diese das System am Laufen. Was die Betrüger gut getarnt haben, ist nichts anderes als das alt bekannte Schneeballsystem.