Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Wer Geld zur Verfügung hat, sorgt meist dafür, dass es sich durch geschickte Anlagen oder Investitionen vermehrt. Das Sparbuch ist passé, denn das Zinsniveau ist im Keller. Wie kann der vernünftige Sparer in der heutigen Zeit sein Geld also vernünftig und vor allem sicher anlegen? Gold scheint da durchaus eine attraktive Alternative zu sein. Denn Gold ist relativ wertbeständig. Und: Man kann es anfassen, wie die Wände in der eigenen Wohnung.