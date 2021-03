Kriminelle und die Corona-Pandemie

Eine weitere Abwandlung sind falsche Gewinnversprechen. Zunächst klingt alles nach dem Jackpot. Betroffene werden angerufen und über einen angeblich hohen Gewinn informiert. Doch dann bekommen die Opfer die Information, dass aufgrund der Corona-Krise eine persönliche Übergabe leider nicht möglich sei. Deshalb, so die Legende, müsse das Opfer leider die Transportkosten bezahlen. Am besten in Form von Guthaben-Karten. Die Codes dieser Karten müssen die Betroffenen per Telefon durchgeben. Danach endet der Kontakt abrupt.