Manipulation im Internet

Dank der Anonymität des Internets können die Täter jede beliebige Identität annehmen. Sie gewinnen durch erfundene Geschichten und geschickte Manipulation das Vertrauen der Opfer. Am Ende sollen die arglosen Bekanntschaften via Live-Cam mit ihnen in Verbindung treten und vor laufender Kamera zum Teil lebensgefährliche Handlungen an sich vornehmen. Die Täter selbst bleiben dabei im Verborgenen. Ihre Motivation für die Handlungen ist in vielen Fällen sexueller Natur.