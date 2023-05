Von Bekanntschaft in die Falle gelockt

XY-Szenenfoto: Ein Mann lernt über ein Online-Portal eine Frau kennen. Es ist eine Betrügerin, die nur eines will: Geld.

Sobald zwischen dem Anwerber und dem Opfer ein Vertrauensverhältnis besteht, ist schnell von einer lukrativen Einnahmequelle die Rede: vom Handel mit Bitcoin. Die Täter versprechen hohe Renditen und locken die Opfer per Link zu einer betrügerischen Online-Handels-Plattform. In der Folge wird der Anwerber von weiteren Betrügern unterstützt, die sich als Account-Manager oder Analyst ausgeben.



Auf den gefälschten Internetseiten der Betrüger erfinden die Kriminellen Aktienverläufe, Gewinne oder Verluste. Tatsächlich wird mit dem Geld der Opfer aber kein Handel betrieben. Die Einzahlung erfolgt in der Regel in Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung – denn im Gegensatz zu regulären Banküberweisungen können die Gelder hier nicht zurückgeholt werden. Das investierte Kapital ist für die Geschädigten in der Regel für immer verloren.