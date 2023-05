Sorge um die Liebsten

XY-Szenenfoto: Der Anrufer hat schlimme Neuigkeiten für die Dame.

Quelle: ZDF

Der Anrufer hat nur ein Ziel: Den oder die Seniorin am anderen Ende der Leitung von der ersten Sekunde an in einen Schockzustand zu versetzen und dem Opfer damit jede Möglichkeit zum klaren Denken zu nehmen. Die Betrogenen geraten in den Bann eines perfiden Hörspiels. Das Problem: So fallen selbst aufgeklärte oder vorgewarnte Menschen auf diese Masche herein.



Nach dem vermeintlichen Verwandten übernimmt ein angeblicher Kommissar oder Staatsanwalt das Telefonat und führt das Gespräch mit dem Betrugsopfer fort. Er fragt das Opfer nach seinen finanziellen Möglichkeiten aus und nennt die Höhe der Kaution – zumeist Beträge in Höhe von mehreren zehntausend bis hin zu hunderttausend Euro. Die Forderung könne mit Bargeld, wertvollem Schmuck und sogar Fahrzeugen, samt Fahrzeugbriefen, beglichen werden. Am Ende lässt sich ein dritter Komplize – der so genannte Abholer – die vermeintliche Kaution persönlich aushändigen.