Mit teuren Büchern in den Ruin

XY-Szenenfoto: Die überwiegend älteren Opfer sind am Ende nicht nur finanziell ruiniert, auch ihr Vertrauen ist für immer verloren.

Quelle: ZDF

Bei immer wiederkehrenden Besuchen gewinnen die Vertreter das Vertrauen der Seniorinnen und Senioren. Am Ende überzeugen sie die älteren Herrschaften, zigtausend Euro in ein so genanntes Faksimile zu investieren, das in Wirklichkeit aber weit weniger wert ist. Zum Verkauf der Bücherreihe kommt es nie.



Dafür klingeln immer neue Vertreter an der Tür. In vielen Fällen wissen die Opfer am Ende nicht mehr, wer ihnen welches Buch verkauft hat. Sind die finanziellen Mittel der Seniorinnen und Senioren ausgeschöpft, bieten die Vertreter oftmals Kredite an. Viele der betroffenen Opfer schämen sich, wenn der Betrug auffliegt. Sie verlieren ihren Lebensmut – es kam auch bereits zu Selbstmorden.