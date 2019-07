Mit dubiosen Gestalten eingelassen

Seit 11.06.17 ist der 13-jährige Marvin Konsog spurlos verschwunden.

Quelle: Privat

Marvins noch junges Leben ist geprägt von Schulwechseln, verschiedenen Heim-Aufenthalten, kurzen Besuchen zu Hause - bis hin zum Schulausschluss. Trotz Medikamente bekommt er seine Aggressionen nicht in den Griff. Am Ende ist er in einer Einrichtung in Oer-Erkenschwick untergebracht. Wegen eines weiteren Zwischenfalls muss er sich jede Stunde per WhatsApp bei seinen Betreuern melden.